Госдума запрещает продажу веселящего газа для целей, не связанных с медициной

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении депутатский законопроект, направленный на недопущение использования физическими лицами так называемого веселящего газа (закиси азота) для целей, не связанных с медицинской помощью.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов еще в 2018 году, однако в ноябре авторы инициативы подготовили новую редакцию. Они предлагают запретить продажу закиси азота физлицам в целях, не связанных с медицинским вмешательством и медицинской помощью. Документ также предполагает запрет предпринимательской деятельности, связанной с оборотом закиси азота не в медицинских целях.

Согласно проекту, в законе "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" вводится новое понятие "потребление химических веществ, не являющихся наркотическими средствами и психотропными веществами". Под ними предлагается понимать потребление таких веществ с целью изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью.

Кроме того, авторы инициативы предлагают запретить пропаганду употребления веселящего газа и распространение информации о безвредности его использования для изменения состояния организма человека. Соответствующие изменения предлагается прописать в законе "О рекламе".

Порядок осуществления госконтроля за новыми требованиями предлагается возложить на кабмин.