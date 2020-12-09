Госдума вводит штрафы до 150 тыс. рублей за незаконную рекламу веселящего газа

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота). Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить отдельной статьей "Пропаганда закиси азота".

Пропаганда или незаконная реклама данного газа повлечет для граждан штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Во всех случаях, кроме санкций в отношении должностных лиц, предусмотрена конфискация рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.

Помимо этого, законопроект позволяет в административном порядке приостановить деятельность ИП и юридических лиц на срок до 30 суток. Полномочием по составлению протоколов об указанных административных правонарушениях наделяется полиция.

Госдума также приняла в среду в первом чтении законопроект, направленный на недопущение использования физлицами закиси азота для изменения состояния организма человека, не связанного с медицинской помощью. Документом вводится запрет продажи закиси азота гражданам в целях, не связанных с медицинским вмешательством, и запрет предпринимательской деятельности, связанной с оборотом закиси азота не в медицинских целях.

Кроме того, проект запрещает распространение информации о безвредности использования закиси азота для изменения состояния организма человека, а также рекламу химических веществ, не являющихся наркотическими средствами и психотропными веществами, в том числе и веселящего газа. Авторами обеих инициатив выступили депутаты фракции "Единая Россия".