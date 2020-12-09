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Мишустин возьмет под контроль тему развития микроэлектроники в России

Президент Владимир Путин отметил, что "это важнейшее направление для гражданской и оборонной сферы"

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин будет лично контролировать тему создания отечественной электронной компонентной базы. Об этом в среду на совещании с членами правительства сообщил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу нового поколения микроэлектроники и создания электронной компонентной базы - много раз обсуждали в течение ни одного года. Мы договорились с Михаилом Владимировичем [Мишустиным], что он возьмет всю эту работу - а это важнейшее направление для гражданской и оборонной сферы - под свой личный контроль", - сказал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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