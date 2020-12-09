{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ пояснил, что нельзя отказывать в продаже е-ОСАГО из-за иностранных водительских прав

В интернет-приемную Банка России стали поступать жалобы на то, что на сайтах некоторых страховщиков при заключении договора электронного ОСАГО нет возможности ввести данные иностранных водительских удостоверений

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Иностранное водительское удостоверение не может являться причиной отказа в продаже электронного ОСАГО, следует из информационного письма Банка России, опубликованного в среду.

"Водители с иностранными водительскими удостоверениями имеют такие же права на заключение электронного договора ОСАГО, как и владельцы российских водительских прав, и какие-либо ограничения здесь недопустимы", - говорится в информационном письме.

Регулятор отмечает, что в интернет-приемную ЦБ стали поступать жалобы на то, что на сайтах некоторых страховщиков при заключении договора е-ОСАГО нет возможности ввести данные иностранных водительских удостоверений. И у владельцев автомобилей, и у водителей принимается информация только о российских водительских правах.

"Банк России считает такие ограничения недопустимыми, поскольку закон об ОСАГО обязывает страховые организации обеспечить возможность заключения договора е-ОСАГО каждому автовладельцу, который обратился к ним с заявлением", - отмечает ЦБ.

Теги
Россия
Дуда: предварительное соглашение по бюджету ЕС есть, но переговоры продолжаются
Его объем составляет €1,07 трлн
Читать полностью