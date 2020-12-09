Мантуров: Россия будет использовать для создания крыла МС-21 лишь отечественные материалы

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Россия при производстве крыла гражданского самолета МС-21 будет использовать только отечественные композитные материалы, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Могу сказать с уверенностью, что мы испытали на статике крыло МС-21, полностью подтвердили заложенные характеристики. И сегодня можно с уверенностью сказать, что мы будем использовать в производстве МС-21 уже собственные полностью материалы", - сказал он.

Как сообщалось ранее, санкции США в отношении Объединенной авиастроительной корпорации и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21.

РФ запустила производство композитной нити. Мантуров говорил ранее, что кессоны крыла из отечественной нити проходят испытания, и предварительно все требуемые характеристики подтверждаются. Сообщалось, что композит для МС-21 поставляет ульяновский "Аэрокомпозит".

Российский пассажирский самолет МС-21 может быть сертифицирован до конца 2021 года. Изменение ранее планировавшихся сроков сертификации связано с ограничениями других стран на поставку компонентов и перелеты специалистов, сообщал ТАСС Мантуров.