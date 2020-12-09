В МИД РФ не сомневаются, что "Северный поток - 2" будет достроен

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Москва не сомневается в том, что "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на возможные санкции США. Об этом в среду заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У меня нет сомнений в том, что "Северный поток" будет достроен и это станет вкладом в восстановление конструктивной повестки дня в отношениях между Россией и государствами - членами ЕС. Такой конструктивной повестки сегодня очень не хватает", - сказал он.

"Сам факт того, что подобного рода ограничительные меры их авторы пытаются внедрить в закон о военном бюджете, - это отражение полного изменения предоставления о нормальности в США, по крайней мере в политикоформирующих кругах страны", - подчеркнул Рябков.

Как отметил замглавы МИД РФ, речь идет о попытках "вытеснения весьма конкурентноспособного российского природного газа и замещения его гораздо более дорогостоящим и экологически во многих отношениях уступающим российской продукции американским сжиженным газом".

По словам Рябкова, вопрос еще заключается в том, насколько суверенны союзники США в принятии соответствующих решений.

Проект согласованного обеими палатами Конгресса США военного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября) включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В бюджет будут включены положения, дополняющие закон об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года подразделом по пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов.