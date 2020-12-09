ФТС в 2021 году проведет пилотный проект по упрощению реимпорта товаров

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России проведет в 2021 году пилотный проект по упрощению реимпорта товаров электронной торговли. Об этом говорится в сообщении ФТС.

"Для содействия развитию российского экспорта в 2021 году таможенные органы планируют провести пилотные проекты по упрощению реимпорта товаров электронной торговли и переработки на таможенной территории ранее экспортированной продукции. Таможенная процедура реимпорта в электронной торговле применяется, например, когда необходимо вернуть или обменять отправленную продукцию. Упростить процесс идентификации таких товаров для целей реимпорта позволит присвоение им уникальных электронных кодов", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя руководителя ФТС России Руслана Давыдова, для подтверждения реимпорта необходимо идентифицировать товар. "Для подтверждения реимпорта необходимо, в первую очередь, идентифицировать товар - сопоставить отправленную на экспорт и вернувшуюся продукцию. Сделать это быстро можно с помощью присвоения таким товарам уникальных кодов - по аналогии с технологией маркировки. К реализации подобного пилотного проекта с заинтересованными маркетплейсами мы готовы приступить в 2021 году", - приводятся в сообщении слова Давыдова.

Также, по данным ФТС, ряд товаров, отправляемых на экспорт, необходимо возвращать в Россию для ремонта, для чего применяется процедура переработки на таможенной территории. Компания подает в таможенный орган соответствующее заявление на переработку и получает разрешительные документы, однако зачастую экспортеры сталкиваются с трудностями при сборе и оформлении документов, отмечают в ФТС.

По словам Давыдова, необходимо развивать такие процедуры, как переработка на таможенной территории. "Для этого мы готовы в 2021 году провести пилотный проект - максимально упростить процесс получения разрешений для российских экспортеров, снизить финансовые барьеры, сборы за такие операции", - отметил Давыдов.

В 2019 году таможенные органы выдали более 2 тыс. разрешений на переработку товаров на таможенной территории, за 9 месяцев 2020 года - 996 разрешений. Количество действующих разрешений по состоянию на октябрь 2020 года составило 3,4 тыс.