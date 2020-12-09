В Польше заявили, что соглашения по бюджету в ЕС на данный момент нет

ВАРШАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Договоренность в Европейском союзе утверждению семилетнего бюджетного плана Евросоюза на 2021-2027 годы объемом в €1,07 трлн и Фонда восстановления ЕС на €750 млрд пока не достигнута. Об этом заявил в среду Польскому агентству печати пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Переговоры по бюджету продолжаются. Польша и Венгрия разработали совместную основу для переговоров. В настоящее время в ЕС нет соглашения. Если пункты [Польши и Венгрии] будут приняты, есть шанс для достижения соглашения на этом саммите ЕС", - сказал он.

Как сообщило в среду агентство Bloomberg, Польша и Венгрия достигли договоренности с председательствующей в Совете ЕС Германией о снятии своего вето на утверждение семилетнего бюджетного плана Евросоюза на 2021-2027 годы объемом в €1,07 трлн и Фонда восстановления ЕС на €750 млрд. Данная договоренность теперь должна быть представлена лидерам остальных государств ЕС для утверждения на саммите в Брюсселе 10-11 декабря.

К настоящему моменту соглашение достигнуто между Варшавой, Будапештом и Берлином, отмечает агентство. Суть соглашения пока не раскрывается. Польша и Венгрия выступают против создания системы распределения денег из бюджета ЕС с учетом выполнения странами сообщества принципа верховенства права, как его понимает Брюссель.

Как информировал в эфире Польского телевидения посол Польши в Германии Анджей Пшылембский, Польша и Венгрия "выработали компромиссные предложения, которые могут привести к преодолению кризиса". "Предложения премьеров двух стран были представлены канцлеру ФРГ, они тщательно изучаются, и есть надежда, что вопрос будет решен еще в этом году", - добавил он.

Во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи в Варшаве с главой польского правительства Матеушем Моравецким указал, что стороны близки к достижению соглашения. По его словам, шансы Варшавы и Будапешта достигнуть своей цели на этой неделе очень велики. Моравецкий же не исключил возникновения необходимости новых встреч на высшем уровне для обсуждения бюджета. По его словам, Польша готова к возможным долгим месяцам переговоров и необходимости появления временного бюджета.