Вучич надеется завершить до конца года участок "Турецкого потока" на территории Сербии

БЕЛГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Участок газопровода "Турецкий поток" на территории Сербии будет закончен до конца года. Надежду на это выразил в среду президент Сербии Александар Вучич.

"Мы верим, что до конца года закончим газопровод "Балканский поток" (название "Турецкого потока" на Балканах - прим. ТАСС), что является огромной новостью для граждан Сербии", - заявил сербский лидер.

13 октября президент Сербии Александар Вучич заявлял, что республика полностью завершит строительство ответвления для стыковки с газопроводом "Турецкий поток" до конца 2020 года. В декабре 2019 года генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович объявил, что Сербия полностью завершила укладку труб на своем участке магистрали. Ранее сербская газета "Данас" сообщила о конфликте между новым министром горной промышленности и энергетики Сербии Зораной Михайлович (ранее отвечала за транспорт и инфраструктуру), которую издание назвало "ставленником США" в правительстве республики, и Баятовичем.

О газопроводе

"Турецкий поток", запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию.

В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию. Пропускная способность газопровода протяженностью 930 км - 31,5 млрд куб. м газа в год.

Проходящий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток "Турецкого потока", по которой газ из России должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м газа в год.