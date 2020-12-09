"Почта России" и РЭЦ планируют запустить ускоренную систему доставки за рубеж в 2021 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральный почтовый и логистический оператор "Почта России", Российские железные дороги (РЖД) и Российский экспортный центр (РЭЦ) планируют запустить комплексную систему доставки российских товаров за рубеж, которая, в том числе, включает ускоренную логистику. Об этом заявила генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина на форуме "Сделано в России".

"Будут запущены принципиально новые логистические продукты. Мы уже начали эту работу с "Почтой России" и РЖД, есть первые результаты", - сказала она.

В свою очередь, генеральный директор "Почты России" Максим Акимов отметил, что речь идет о создании двух продуктов для потребителя, связанных с экспортом в страны Евросоюза, который является вторым по объему направлением поставок в электронной коммерции. "Первый продукт связан с наземной доставкой. Понятно, что COVID-19 очень сильно изменил потребителя, сделал его более капризным, требовательным по срокам доставки, в том числе в трансгране. Мы хотим обеспечить доставку конкретного, сформированного здесь отправления в течение 36 часов наземным транспортом при взаимодействии всех служб", - подчеркнул он.

Акимов напомнил, что "Почта России" работает над сервисами, призванными максимально упрощать "клиентский путь" экспортера при логистике. Примером такого сервиса, по его словам, является комплекс фулфиллмента (комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки - прим. ТАСС) с возможностью доставки за границу. В первом квартале 2021 года почтовый оператор планирует запустить пилотный проект быстрой наземной доставки, таможенного оформления и обработки в терминале дочерней компании RusPost GmbH и доставки до двери получателя на территории Европы. Планируется, что путь от Москвы до Берлина займет менее 36 часов.

"Мы осознаем рост запроса клиента на скорость доставки. Даже трансграничная доставка не должна занимать больше недели, и мы помогаем продавцам этому запросу соответствовать", - подчеркнул Акимов. Ранее глава почтового оператора отмечал, что объем экспорта через "Почту России" по всему миру вырос более чем на 20% осенью 2020 года (в количестве отправлений, год к году).

Развитие электронной торговли

Как отметил генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, холдинг заинтересован в создании для российского малого и среднего бизнеса логистических продуктов и сервисов, которые открывают возможности бесперебойных поставок на экспорт. Он напомнил, что РЖД совместно с РЭЦ был реализован проект "экспортного экспресса", разработанного специально для ускоренной доставки товаров интернет-торговли. "Мы буквально полтора месяца назад собрались и обсудили, почему у нас нет грузовой экспресс-доставки для МСП. Сформулировали запрос сами себе и поставили задачу", - рассказал Белозеров.

По его словам, первая сборная отправка была доставлена из Москвы в Китай за 18 дней. "Но это только пробная партия, где выстраивалась логистика, и мы будем работать над сокращением срока доставки. До этого отправлялись отдельные отправки, совместно с РЭЦ мы выработали алгоритм консолидации грузов и координации доставки. Уверен, это будет хорошей основой для роста в данном сегменте", - подчеркнул Белозеров.

По мнению Никишиной, электронный формат торговли позволяет знакомить иностранного потребителя с российскими товарами без необходимости длительных согласований с ретейл-сетями. "Подготовка качественного контента обеспечивает привлекательность для потребителей, однако вход на внутренний рынок требует выдерживать общий стандарт по срокам доставки. Без ввоза небольших партий товара на территорию целевого рынка обеспечить это крайне затруднительно", - уверена она.

Вместе с тем глава РЭЦ отметила необходимость развития новых экспортных направлений, помимо привычных Европы и Китая. Например, во Вьетнаме и ОАЭ уже сейчас открыты национальные магазины продуктов, отметила она. "В будущем году мы усилим синергию продвижения отечественных товаров и откроем интернет-магазины в данных странах. Поэтому нам нужно развивать логистику и в этих перспективных направлениях, чтобы наши экспортеры могли быстрее и дешевле доставлять свои товары", - заключила Никишина.

Помочь в достижении этой цели может реализация второго проекта, который "Почта России" реализует совместно с РЭЦ. Речь идет о создании так называемых бондовых складов, где импортные товары можно будет хранить без взимания таможенных пошлин и налогов. По словам Акимова, использование режима таможенных (бондовых) складов позволит концентрировать партии товаров за рубежом и выпускать их в режиме почтовых отправлений после того, как поступит запрос с электронной площадки в России. "Это позволит здорово сэкономить на логистике, это абсолютно новый сервис. У нас есть мощности на нашем предприятии - RusPost GmbH. Мы планируем этот сервис запустить в первом квартале 2021 года", - отметил он.

Акимов подчеркнул, что создаваемые с участием РЭЦ продукты призваны поддержать электронную торговлю. "Это десятки тысяч предпринимателей и очень быстро растущий сегмент", - заключил он.