"Россети" оснастили "умными" счетчиками почти треть потребителей Томской области

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" установила в 2020 г. 8,4 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии в Томской области и довела их количество до 52 тыс. штук. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"В 2020 году установлено 8,4 тыс. интеллектуальных приборов учета. Всего на конец года в зоне ответственности "Россети Томск" - 52 тыс. "умных" устройств, которыми оснащен 31% потребителей региона", - говорится в сообщении.

Финансирование инвестиционной программы 2020 года в Томской области запланировано в объеме более 1 млрд рублей с вводом 11 МВА трансформаторной мощности и 93 км ЛЭП. За 9 месяцев 2020 года осуществлено техприсоединение 1 380 потребителей на общую мощность 31 МВт. Количество технологических нарушений в сети 0,4 кВ и выше сократилось на 25% по сравнению с 2017 годом, а показатели надежности по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи электроэнергии снизились на 60% и 43% соответственно.

Среди наиболее значимых событий в сетевом комплексе Томской области группа отмечает завершение проектно-изыскательских работ и поставку основного оборудования в рамках реконструкции подстанции 35 кВ "Аэропорт", в 2022 году будет создан резерв мощности, повышена надежность, обеспечены дистанционная управляемость и наблюдаемость всех технологических процессов. Также завершено подключение к сетям промышленного парка "Томск", одна из его территорий граничит с северной площадкой ОЭЗ технико-внедренческого типа "Томск", отмечает группа. Подключена инновационная инжиниринговая школа "Интеграция" реализующая совместно с Томским государственным университетом образовательные проекты.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.