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Минпромторг прогнозирует долю компаний РФ на рынке электроники страны в 40% к 2024 году

Прийти к такому показателю позволят меры поддержки и запрет на госзакупки иностранной электроники, считает глава ведомства Денис Мантуров

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Меры поддержки и запрет на госзакупки иностранной электроники позволят российским компаниям к 2024 году занять свыше 40% внутреннего рынка. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"[В следующем году] начнет действовать запрет, которого долго все ждали, на закупки импортной электроники для госнужд. И мы рассчитываем, что эти меры в комплексе позволят нашим производителям к 2024 году занять свыше 40% внутреннего рынка, увеличив более чем в два раза выручку по гражданской продукции", - сказал он.

По словам министра, в следующем году заработают такие новые меры господдержки сектора, как финансирование НИОКР по гражданским направлениям микроэлектроники, поддержка проектов по созданию оборудования материалов и систем автоматизированного проектирования для тестирования и производства микроэлектроники, рост компенсации затрат производителям серийно выпускаемой микроэлектроники.

"Правительством принято решение о дополнительной поддержке радиоэлектронной промышленности в колоссальном, я считаю, объеме - 235 млрд рублей до 2023 года, и более половины этих средств будет направлено на прямые НИОКР, субсидирование по созданию новой микроэлектроники, а также инфраструктуры для ее разработки", - отметил министр.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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