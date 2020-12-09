В России предложили создать оператора по продвижению товаров на зарубежные маркетплейсы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские предприниматели предложили создать национального единого оператора Ecommerce, который поможет в продвижении отечественных товаров на ведущих иностранных маркетплейсах. Об этом сообщила в среду глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на международном экспортном форуме "Сделано в России".

"Очень много предложений было получено от предпринимателей в отношении поддержки экспорта, необходимой инфраструктуры в рамках недавно прошедшего форума "Сильные идеи для нового времени". Предприниматели предлагали создать такого национального оператора Ecommerce, который бы обеспечил коммуникацию и продвижение наших товаров на такие площадки, как Amazon, Alibaba и другие", - сказала она.

По ее словам, авторы инициативы заявили о нехватке офлайн и виртуальных площадок для презентации своей продукции потенциальным зарубежным заказчикам.

Инициатива заключается в том, что предприниматель из любого уголка России один раз вносит все данные в систему (например, товары, описания, фото, цены), а дальше действует оператор. Он взаимодействует с маркетплейсами, прорабатывает логистические маршруты для быстрой доставки товаров, урегулирует вопросы с таможенным оформлением, а также помогает с финансированием.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный АСИ и Фондом Росконгресс, проходил 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы лучших идей рассказали о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития.