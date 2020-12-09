Росавиация запретила перевозку за рубеж тургрупп грузопассажирскими рейсами

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Росавиация запретила российским авиакомпаниям принимать на борт грузопассажирских рейсов, следующих за рубеж, организованные группы туристов. Это следует из телеграммы агентства, разосланной перевозчикам.

"Перевозка граждан за пределы РФ не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов", - говорится в телеграмме, там же указывается, что если будет выявлен факт продажи авиабилетов в рамках турпакетов, разрешение на полет будет аннулировано.

В Росавиации напомнили, что грузопассажирские рейсы ориентированы на "осуществление вывоза иностранных граждан с территории РФ и возврата российских граждан на родину".

В марте Россия на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Перевозчики продолжили выполнять только вывозные рейсы - для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на родину. Вывозные рейсы РФ отменила в сентябре, сейчас авиаперевозчики могут выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж - для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.

С лета Россия частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, Эфиопию, а также на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.