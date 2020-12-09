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Пандемия COVID-19
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В Турции отказались от закупки российской вакцины от коронавируса

По словам министра здравоохранения Фахреттин Коджа, она не смогла получить лицензию в стране
© Виталий Невар/ТАСС

АНКАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Турция приняла решение отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса нового типа. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, слова которого приводит в среду газета Habertürk.

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"[Российская вакцина] - это аденовирусная вакцина. Проблема возникла из-за соответствия GLP (Надлежащей лабораторной практике - прим. ТАСС). Россия (российская вакцина - прим. ТАСС) не могла ей соответствовать, - утверждает глава турецкого Минздрава. - По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину".

По словам Коджи, в Турции "эта вакцина также не смогла получить лицензию". "По этой причине она вышла за рамки наших интересов", - добавил министр.

Между тем 25 ноября Коджа говорил, что в республике в ближайшее время начнутся токсикологические испытания российской вакцины. 27 ноября президент Тайип Эрдоган сообщал, что Анкара продолжает вести переговоры с Москвой об импорте вакцины от коронавируса нового типа.

Позже источник в РФПИ сообщил, что переговоры по поставкам вакцины "Спутник V" в Турцию продолжаются.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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