В Краснодаре впервые за 20 лет проведут трамвайную линию

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодара объявили тендер на строительство трамвайной линии, она пройдет по улице Московской в густонаселенном микрорайоне города для решения проблемы пробок и транспортной доступности микрорайона, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодара в среду. Начальная стоимость контракта составляет 900 млн рублей.

Пробки являются серьезной проблемой для Краснодара. Однако при активной застройке города новыми микрорайонами трамвайные линии не прокладывали уже более 20 лет. Ранее жители улицы Московской собирали подписи для того, чтобы в эту часть города построили трамвайную линию.

"Конкурсная документация по выбору подрядной организации для строительства трамвайной линии по улице Московской размещена в единой информационной системе zakupki.gov.ru. Сейчас разместили тендер на подбор подрядчика, который уже в январе будет строить новую линию на улице Московской", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контратака составляет более 900 млн рублей. В пресс-службе администрации города добавили, что линия протяженностью 5 км пройдет по улице Московской до улицы Петра Метальникова с разворотным кольцом у ТЦ "Стрелка".

"В течение года новую линию мы построим. Она кардинально изменит здесь транспортную ситуацию и значительно разгрузит дорожную инфраструктуру Музыкального микрорайона", - приводит пресс-служба слова главы города Евгений Первышова.

Ранее сообщалось, что также в городе прорабатывают возможность строительства еще трех трамвайных линий: в Восточно-Кругликовском микрорайоне по улице Красных зорь протяженностью 9,5 км; в микрорайоне Гидростроителей по улице имени Мачуги протяженностью 8,4 км; в район аэропорта по улице имени Бершанской протяженностью 4,5 км.