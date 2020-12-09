"Чтобы не вышло, как в Советском Союзе". Путин потребовал остановить рост цен на продукты

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду потребовал не допустить ситуаций, когда жителям страны не хватает денег на продукты. Рост стоимости продуктов он связал в том числе с попыткой подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру и поручил своевременно реагировать на негативную динамику.

ТАСС собрал ключевые тезисы главы государства.

О ситуации в стране

Пандемия негативно повлияла на социально-экономические показатели: "Доходы - понятно, они, к сожалению, снизились в этом году. Рынок труда испытывает определенную нагрузку. У нас подросла безработица".

Ситуация с занятостью "лучше, чем во многих, в том числе более развитых с экономической точки зрения, странах", но "снижение безработицы идет <...> пока все-таки медленно, пока эти темпы недостаточны, чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации".

"В последнее время инфляция поднялась выше целевого ориентира Центрального банка. По итогам ноября в годовом выражении [она] 4,4% сейчас, а целевой ориентир был где-то в районе 4%".

О подорожании продуктов

Все это объясняется в том числе объективными факторами, такими как пандемия. "Но что делать с другими показателями, в частности с ростом цен, прежде всего на базовые продукты питания? <...> Рост цен на базовые продукты питания - это пандемией не объяснишь. Причем здесь пандемия".

"Сахарный песок. Министр сельского хозяйства сейчас докладывал - внутреннего производства достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 1,5%? <...> А подсолнечное масло [подорожало на] 23,8% и продолжает расти, мука [на] 12,9[%] выросла, макаронные изделия - [на] 10,5[%], хлеб и хлебобулочные изделия - на 6,3%, это-то почему?"

"Объяснение-то есть, конечно! Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности".

О мерах

В разгар пандемии власти приняли "целый набор мер поддержки бизнеса", поддерживая прежде всего компании, "которые готовы нести ответственность за свои трудовые коллективы и за сохранение занятости". "И должен сказать прямо, такой подход во многом позволил минимизировать негативное влияние вынужденных ограничительных мер на рынок труда. Повторю, в целом эти меры сработали".

Что делать сейчас, тоже понятно. "Послушайте, мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае по этим позициям, известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит".