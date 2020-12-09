Дуда: предварительное соглашение по бюджету ЕС есть, но переговоры продолжаются

ПРАГА, 9 декабря. /ТАСС/. Достигнуто предварительное соглашение по утверждению семилетнего бюджетного плана Евросоюза на 2021-2027 годы объемом в €1,07 трлн и Фонда восстановления ЕС на €750 млрд. Об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Милошем Земаном.

По словам Дуды, по вопросу о бюджете ЕС "есть предварительное соглашение". "Работы по нему ведутся. Это соглашение - результат усилий польской и венгерской сторон, а также немецкого председательства", - сказал Дуда.

Вместе с тем высокопоставленный представитель ЕС в среду заявил журналистам в Брюсселе, что руководству Евросоюза пока не удалось Венгрию и Польшу снять вето. "Переговоры продолжаются. Пока нет соглашения", - сказал он.

Он выразил надежду, что положения этого соглашения будут приняты остальными странами ЕС. "Дискуссия продолжается", - подчеркнул польский лидер.

Дуда выразил мнение, что итоговый документ и сопутствующие ему дополнения "в вопросах выделения финансовых средств должны оперировать ясными и понятными понятиями, которые не могут подвергаться политическим махинациям".

Вместе с тем высокопоставленный представитель ЕС в среду заявил журналистам в Брюсселе, что руководству Евросоюза пока не удалось Венгрию и Польшу снять вето. "Переговоры продолжаются. Пока нет соглашения", - сказал он.