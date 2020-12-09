В Минсельхозе не ожидают дефицита томатов на внутреннем рынке

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не ожидает дефицита томатов на внутреннем рынке в связи с введением запрета на поставку этой продукции из ряда стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Минсельхоз не ожидает дефицита томатов на внутреннем рынке. Урожай овощей в 2020 году по планам превысит 14 млн тонн. При этом в зимних теплицах ожидается абсолютный рекорд - 1,3 млн тонн. Необходимые объемы импорта могут быть обеспечены за счет поставок из других государств", - сказал официальный представитель министерства.

В министерстве отметили, что в последние годы наблюдается устойчивое снижение импорта помидоров в Россию. Так, в 2018 году он составлял 578 тыс. тонн, в 2019 году - 558,8 тыс. тонн, за 3 квартала 2020 года - 394,6 тыс. тонн, что на 8,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. "Ценовая динамика на овощную продукцию в настоящее время соответствует сезонному тренду", - добавили в Минсельхозе.

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз томатов и яблок из Азербайджана в связи с обнаружением карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Кроме того, из-за обнаружения вирусов коричневой морщинистости плодов томата, а также пятнистого увядания томатов и мозаики пепино запрещен ввоз томатов из ряда регионов Узбекистана, Армении и Турции.