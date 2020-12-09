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Госдума приняла в I чтении законопроект об особом порядке закупок для Крыма и Севастополя

Необходимость внесения изменений возникла из-за того, что действующие нормы обязывают заказчиков заключать контракт с подрядчиком, предложившим более низкую цену контракта по итогам прошедших торгов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий особый порядок закупок для Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Документ был инициирован депутатами Госдумы Глебом Хором, Константином Бахаревым и Дмитрием Беликом ("Единая Россия").

Необходимость внесения изменений обусловлена нормами №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", обязывающими заказчиков по результатам проведения процедуры торгов заключить контракт с подрядчиком, предложившим более низкую цену контракта.

В Республике Крым в процессе проведения закупок работ по содержанию дорог цена контракта по результатам торгов зачастую опускается на уровень, несопоставимый с предметом закупки, что приводит к невыполнению исполнителем условий контракта либо выполнению его с нарушением качества и сроков сдачи объекта в эксплуатацию, указывают авторы документа. "Решение данной проблемы возможно путем определении на законодательном уровне единственного подрядчика для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог регионального, межмуниципального или местного значения, находящихся в государственной собственности Республики Крым или муниципальной собственности муниципальных образований Республики Крым", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается дополнить закон о контрактной системе, предусмотрев возможность установления до 31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя особого порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупок работ по содержанию автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Республики Крым, выполняемых исполнительным органом госвласти Крыма, проводящим государственную политику в транспортно-дорожном комплексе, или подведомственным этому органу государственным (бюджетным или автономным) учреждением или унитарным предприятием.

Вместе с этим Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон о принятии Крыма в состав РФ, предусмотрев в нем возможность введения до 31 декабря 2022 года на территории Крыма и Севастополя особого порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях проведения необходимых закупок и осуществления работ по содержанию автомобильных дорог.

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