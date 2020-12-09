Хайнань наметил график реализации 14-го пятилетнего плана экономического развития

Как уточняется в заявлении, администрация острова также определила цели на период до 2035 года. Предполагается, что за 10 лет максимально усилятся как хозяйственный, так и инновационный потенциал острова, и он станет одним из самых привлекательных мест для международных инвесторов. В соответствии с поставленными задачами Хайнань за это время собирается обнулить пошлины на многие товары и снизить торговые барьеры для широкого перечня импортной продукции.

Согласно предоставленной информации, к 2025 году руководство провинции намерено "заложить основы системообразующего механизма по реализации стратегии развития Хайнаньского порта свободной торговли".

Ключевыми принципами при взаимодействии с иностранными партнерами в торгово-экономической сфере, как отмечается, станут упрощение процедур и постепенная отмена таможенных сборов. Кроме того, в течение нескольких ближайших лет условия для инвестиционной деятельности и деловая атмосфера на острове "в целом должны достигнуть самого высокого уровня". В ответ на внутренние и международные риски "будут предприняты эффективные контрмеры, которые позволят своевременно устранять воздействие негативных факторов".

Особый акцент в ходе 14-й пятилетки правительство Хайнаня собирается сделать на развитии сектора современных финансовых услуг, который позволяет создать много новых рабочих мест. Параллельно власти усовершенствуют механизмы упрощения деятельности национальных и зарубежных квалифицированных инвесторов с ограниченной ответственностью. Благодаря этим особым режимам компании имеют возможность преодолеть целый ряд преград для трансграничных капиталовложений.

Достижения Хайнаня за 13-ю пятилетку

Согласно официальным данным, в период выполнения 13-го плана социально-экономического развития (2016-2020 годы) ежегодные темпы роста валового регионального продукта провинции в среднем составляли более 10%. Хайнань вошел в число ключевых китайских административно-территориальных единиц с высоким уровнем дохода на душу населения. Особенно важную роль в повышении благосостояния местных жителей сыграли туризм, современная сфера услуг и отрасли производства с применением передовых технологий.

Власти также сообщили, что за последние пять лет им удалось успешно завершить первоначальную стадию модернизации хайнаньской экономики. В итоге резко возросло количество конкурентоспособных субъектов рынка, способствующих росту инноваций. Как отмечается в распространенном заявлении, "была сформирована основа для развития на острове международной потребительской зоны глобального значения".

По предварительным подсчетам статистического управления региона, среднедушевой доход городского населения Хайнаня в 2020 году составит 27,6 тыс. юаней (свыше $4,2 тыс. по текущему курсу). Это на 45% больше, чем в 2015 году.