СМИ: участники выставки рыболовства на Хайнане заключили контракты на $275 млн

ХАЙКОУ, 9 декабря. /ТАСС/. Участники выставки любительского рыболовства, прошедшей в административном центре южной китайской провинции Хайнань - городе Хайкоу, заключили сделки на сумму 1,8 млрд юаней (порядка $275 млн). Как сообщила газета "Хайкоу жибао", ожидается, что в результате реализации этих контрактов впоследствии будут произведены товары и услуги на сумму в 10 млрд юаней ($1,5 млрд).

В соответствии с контрактами в ближайшее время на Хайнане спустят на воду 500 новых рыболовных судов, часть из них будет работать на экологически чистых источниках энергии (литиевых батареях, водороде или СПГ). Около 3 тыс. человек пройдут обучение и будут трудоустроены в рыболовецкой отрасли. На выставке также заключили контракты на строительство рыбацких поселков, а также баз любительского и спортивного рыболовства.

Кроме того, на мероприятии прошла презентация первого хайнаньского рыболовецкого судна, работающего на СПГ. Эксперты провели его оценку и пришли к выводу, что оно полностью соответствует стандартам соответствующих транспортных средств на альтернативных источниках энергии.

Согласно планам управления сельского хозяйства провинции, к 2025 году Хайнань достигнет запланированной цели по спуску на воду 5 тыс. судов для любительского рыболовства.

Согласно официальной статистике, в 2019 году хайнаньские компании поставили на рынок порядка 1,72 млн тонн рыбы - на 1,9% меньше, чем за предшествующие 12 месяцев. Однако это пока незначительно отразилось на росте аграрной сферы, к которой относится лесное и рыбное хозяйство. Ее добавленная стоимость за соответствующий период выросла на 2,7%, составив 111,9 млрд юаней (около 15,9 млрд долларов).