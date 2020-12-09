Эксперты не ожидают роста цен на томаты из-за запрета на их ввоз из Армении и Азербайджана

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Цены на помидоры в РФ не вырастут из-за запрета на их ввоз из Армении и Азербайджана, заявил ТАСС президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.

"Запрет на ввоз овощей и фруктов из Армении и Азербайджана, объявленный накануне, не приведет к росту цен на томаты в России", - сказал он.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, а также томатов и перцев из Армавирской области Армении и из Кашкадарьинской области Узбекистана.

По словам Ситникова, с российского рынка исчезнет лишь категория дешевых томатов, которая отличалась также низким качеством и представляла угрозу для здоровья потребителей. При этом цены на качественные овощи останутся на прежнем уровне. Кроме того, запрет станет стимулом для развития российского производства томата, считает эксперт. Ведь ранее порядка 45% потребляемых томатов завозилось в Россию из других стран, в том числе из Азербайджана, Турции и Китая.

Для российских производителей этот запрет даст возможность окупить вложенные инвестиции, а значит, активнее развивать и строить новые теплицы, что очень важно при отсутствии государственной поддержки тепличных предприятий, указал Ситников. "В сложившихся условиях мы сможем значительно увеличить показатели по импортозамещению томата. Во-первых, теперь мы сможем предложить справедливую и доступную цену для потребителя. А во-вторых, российские производители смогут выстроить эффективные бизнес модели. В результате в 2021 году мы сможем значительно поднять показатели по импортозамещению томата и приблизиться к показателям по импортозамещению огурца, которые в этом году достигли 95%", - сказал эксперт.

По его мнению, решение Россельхознадзора позволит защитить здоровье граждан, ведь продукция средней и низкой ценовой категорий, которая поставлялась из других стран, зачастую действительно производилась с использованием устаревших технологий и с применением химических средств защиты от вредителей. Кроме того, учитывая высокий инфекционный фон, эта продукция часто сохраняла избыточное количество пестицидов, вредителей или болезней, которые могли носить карантинный характер. "Пестициды в микродозах отравляют только насекомых, но в макродозах они отравляют и человека. Причем последствия могут быть тяжелыми", - подчеркнул Ситников.

Наконец, запрет позволит производить на территории РФ более экологически безопасную продукцию, полагает Ситников. "Также мы сможем оградить российские теплицы, в которых зачастую используется биологический способ защиты растений, от проникновения карантинных вредителей и болезней, ведь они могут наносить непоправимый ущерб производству и снижать объемы предложения овощей для покупателей", - заключил эксперт.