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Финансирование федерального проекта по ИИ составит 86,5 млрд рублей

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко добавил, что "Сбер" серьезно наращивает вычислительные мощности для работы по искусственному интеллекту

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Финансирование федерального проекта по искусственному интеллекту (ИИ) составит 86,5 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Уважаемый Владимир Владимирович, вы поручили правительству разработать и утвердить федеральный проект "Искусственный интеллект", соответствующий федпроект утвержден, он у нас в составе нацпроекта "Цифровая экономика" и он как раз обеспечивает реализацию вот этих вот этих соглашений по ИИ <…> между правительством и компаниями-лидерами. В частности по ИИ - это "Сбер" и РФПИ, на реализацию конкретно этого проекта предусмотрено 86,5 млрд руб., из них 24,6 [млрд руб.] - это бюджетное финансирование, 6,9 [млрд руб.] - там внебюджетка привлеченная, и, обратите внимание, 55 [млрд руб.] - это средства самого "Сбера", - сказал он.

Чернышенко добавил, что "Сбер" серьезно наращивает вычислительные мощности для работы по ИИ.

На 2021-2023 годы на реализацию нового федерального проекта "Искусственный интеллект" в бюджете предусмотрено 16,6 млрд руб. Национальный проект "Цифровая экономика РФ" включает в себя семь федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии, цифровое госуправление, искусственный интеллект. Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн руб.

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РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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