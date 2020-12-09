В ЦБ заявили, что возобновление роста экономики РФ ожидается в первой половине 2021 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Возобновление роста экономики РФ ожидается в первой половине 2021 года по мере спада пандемии коронавируса, следует из материалов департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Судя по оперативным данным, в ноябре российская экономика показала околонулевую динамику по отношению к октябрю. С учетом роста в IV квартале 2019 г. годовое снижение ВВП, вероятно, усилится в IV квартале 2020 г. по сравнению с III кварталом. Возобновление восстановления экономики ожидается в первой половине 2021 года по мере спада пандемии и снятия большинства "коронавирусных" ограничений", - указано в материалах департамента.

Эксперты департамента ЦБ отмечают, что консервативная модель потребительского поведения, сопровождаемая повышенной склонностью к сбережениям, скорее всего будет превалировать до нормализации эпидемиологической обстановки.

"Оперативная статистика потребления в ноябре подтверждает наметившийся тренд на экономию, указывая при этом на ослабление спроса в непродовольственных и сервисных категориях при сохраняющейся стабильности продуктовой розницы", - указывают в ЦБ.

Отмечается, что инфляция в России начнет снижаться в середине первого полугодия 2021 года после прохождения локальных максимумов. "В ноябре годовая инфляция превысила 4% и, вероятно, начнет снижаться только в середине первого полугодия 2021 года после прохождения локального максимума. Это отчасти связано с эффектом низкой базы. Эффект переноса в потребительские цены произошедшего с марта 2020 года ослабления рубля проявляется медленнее и длится дольше, чем в прошлых эпизодах", - указывают эксперты департамента.