"Россети" построят цифровую подстанцию "Есаулка" в Челябинской области

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" ведет работы по проектированию цифровой подстанции "Есаулка" в Челябинской области. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"В рамках реализации концепции цифровой трансформации ведутся работы по проектированию подстанции 110/35/10 кВ "Есаулка", которая будет оснащена микропроцессорными цифровыми устройствами релейной защиты и автоматики, а также интеллектуальной системой мониторинга и диагностики работы оборудования подстанции", - говорится в сообщении. Применение технологических решений обеспечит 100% наблюдаемость и управляемость объектом.

Также группа ведет работу по реализации 3 и 4 этапов проекта "Цифровой РЭС" в Сосновском районе электрических сетей. Создание цифровой активно-адаптивной сети с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления аварийными режимами работы сетей 10 кВ позволит кратно повысить надежность электроснабжения в Челябинске, уточнили в "Россетях".

Финансирование инвестиционной программы 2020 года в Челябинской области запланировано в объеме 4,1 млрд руб. с вводом 211 МВА трансформаторной мощности и 1 575 км ЛЭП. Группа осуществила в регионе техприсоединение 4 764 потребителей на общую мощность 105 МВт. По средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии отмечено снижение на 9,5% и на 15% соответственно по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году под управление группы в Челябинской области перешли 963,79 км ЛЭП и 82,41 МВА сетевой мощности сторонних собственников. Группа проводит совместную с региональными властями работу по консолидации объектов сторонних территориальных сетевых организаций и бесхозяйных объектов, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, пояснили в "Россетях".

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.