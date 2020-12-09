Санкции против России обходятся экономике ЕС в €21 млрд в год

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Санкции, введенные Евросоюзом в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года, ежегодно обходятся экономике ЕС в €21 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа, опубликованном в среду на ее сайте.

"Санкции в отношении России ежегодно обходятся экономике Германии в €5,45 млрд. Для Европейского союза затраты составляют €21 млрд", - подчеркнул управляющий директор торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен, комментируя результаты анализа мюнхенского Института экономических исследований Ifo, проведенного по заказу ТПП.

Опрос компаний, осуществленный в рамках исследования, также показал, что наиболее пострадавшими от введения санкций против России оказались такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, машиностроение, автомобилестроение и химическая промышленность. При этом указывается, что в случае отмены санкционного режима выгоды получит как Россия, так и Германия. "От отмены санкций выиграют все участники этого процесса, прежде всего Россия. В пределах Германии все федеральные земли получат экономическую выгоду, особенно восточные немцы", - констатировала Лисандра Флах, руководитель центра Ifo по вопросам внешней экономики.

Вместе с тем указывается, что дальнейшая санкционная политика в отношении России будет способствовать лишь усугублению экономической ситуации для всех игроков. "Исследование еще раз демонстрирует, что с экономической точки зрения санкции приводят только к проигрышу с обеих сторон. Если санкции будут ужесточены, финансовые потери возрастут, если они будут смягчены, можно будет снова увеличить продажи", - заключил Бергхаузен.

В частности, "экспорт Германии в Россию мог бы вырасти более чем на 15%". Кроме того, как отмечается в пресс-релизе, Россия является важным рынком с большим потенциалом для предприятий среднего бизнеса в ФРГ. К примеру, от открытия рынка выиграют компании производственного сектора, особенно в Южной Вестфалии.