Трубоукладочная баржа "Фортуна" встала на якорной стоянке германского порта Росток

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Трубоукладочная баржа "Фортуна", которая будет вести работы по достройке газопровода "Северный поток - 2", встала на якорь на стоянке германского порта Росток. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

Курс на Росток "Фортуна" взяла вечером 5 декабря из германского порта Висмар.

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее называлось одним из возможных достройщиков газопровода "Северный поток - 2", днем 9 декабря вернулся в российские воды и встал на рейд у берегов Куршской косы. До этого судно находилось вблизи предполагаемой точки продолжения строительства газопровода. Вместе с "Академиком Черским" к берегам Калининградской области подошли российское судно снабжения "Умка", которое используется для доставки труб с берега, и российское судно многоцелевого назначения "Финвал". Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток - 2", находится у берегов Балтийска.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

Оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - в конце ноября заявлял о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии.