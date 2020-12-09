Эксперт: СМИ могут повлиять на снижение давления на бизнес, разъясняя действия властей

УФА, 9 декабря. /ТАСС/. Роль средств массовой информации в уменьшении давления на бизнес со стороны проверяющих органов может заключаться как в освещении проблемных моментов, так и в разъяснении простым языком смысла контрольных действий. Об этом журналистам в среду сообщил заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов на международной неделе бизнеса в Уфе.

"Роль СМИ в снижении давления на бизнес может состоять в том, чтобы вытаскивать эти проблемы и организовывать вокруг этого дискуссии. С другой стороны, нужно доступным языком объяснять предпринимателю смысл тех или иных контрольных действий, смысл действий власти в принципе. К сожалению, далеко не всегда язык общения власти с бизнесом является доступным и понятным рядовому человеку, очень много документов, написанных сложным бюрократическим языком", - сказал Соколов.

Вопрос обсуждался на пленарном заседании Международной недели бизнеса в Уфе. В своем выступлении бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева отметила увеличение проверок бизнеса по "спящим" нормам контроля. "Число проверок снизилось на 45%, но что происходит в Москве, во всяком случае - так как проверок стало меньше, а сотрудников органов контрольно-надзорной деятельности осталось то же количество, у каждого контролера больше времени, так скажем, "спящие" нормы контроля включить, на которые раньше не обращали внимания", - рассказала она.

Региональный председатель "Опоры России" в Башкирии Ляйсан Николаева затронула тему доверия бизнеса власти на примере скептического отношения предпринимателей к принятым в регионе мерам поддержки бизнеса. "Когда мы делали опрос, половина не получивших поддержку ответили, что не знали о ней, и 1/3 - что не поверили. Шквал пошел, когда в предпринимательском сообществе обсуждали получение поддержки, а там уже программа закончилась", - пояснила Николаева.

Международная неделя бизнеса - 2020 проходит в Уфе с 8 по 11 декабря. Деловая программа мероприятия посвящена экономике, темам МСП стран-участниц ШОС и БРИКС, туризму и экспорту.