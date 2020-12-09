РФПИ назвал информационной атакой фейки об отказе Турции от закупок "Спутника V"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал информационной атакой по конкурентным или политическим причинам распространение фэйковых новостей об отказе Турции от закупок российской вакцины "Спутник V". Об этом говорится в сообщении фонда.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Первая зарегистрированная в мире вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" стала объектом негативной информационной атаки в РФ и за рубежом по конкурентным или политическим причинам. Сегодняшний случай с распространением fake news о якобы высказанном намерении властей Турции отказаться от закупок вакцины "Спутник V", которое не соответствовало действительности, стал еще одним фактом публикации недостоверной информации с упоминанием российской вакцины", - отметили в фонде.

В РФПИ подчеркнули, что в СМИ иногда публикуются недостоверные данные о ее характеристиках, производстве или ходе переговоров фонда с потенциальными партнерами и контрагентами. "Российский фонд прямых инвестиций призывает все средства массовой информации проверять факты на предмет их соответствия действительности перед публикацией, в том числе, обращаясь за проверкой к представителям РФПИ", - указали в фонде.

Ранее турецкая газета Haberturk со ссылкой на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа написала, что Анкара отказалась покупать российскую вакцину "Спутник V".

Министерство здравоохранения Турции позднее выступило с официальным опровержением материала турецкой газеты об отказе министерства от российской вакцины.