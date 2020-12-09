Правительство обсудит 10 декабря налоговые вычеты и единый реестр турагентов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание, на котором в том числе обсудит законопроект, упрощающий получение налоговых вычетов при приобретении недвижимости за счет использования автоматизированных информационных систем Федеральной налоговой службы России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Будет также рассматриваться документ, которым предлагается перенести срок создания в России единого федерального реестра турагентов на 1 января 2022 года. Согласно законопроекту, который принят Госдумой в первом чтении, ведение такого реестра запланировано с 1 января 2021 года.

Кабинет министров обсудит и законопроект, который позволит судам отменять судебные акты (постановления), вступившие в законную силу. "Отмена судебного акта (постановления) будет основанием для прекращения исполнительного производства", - отмечают в правительстве России.

Другой законопроект касается предоставления государственных и муниципальных услуг. Кабмин обсудит на заседании проект поправок, расширяющий каналы взаимодействия заявителя и органа власти при предоставлении услуг за счет привлечения к этой деятельности негосударственных организаций, например банков.

Еще один проект, который будет рассматриваться в четверг, направлен на совершенствование механизма применения стандартов в сфере профессионального образования. В частности, устанавливается, что "федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования могут разрабатываться не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупненным группам, по областям профессиональной деятельности по соответствующим уровням профессионального образования, а также по уровням образования".

На повестку дня вынесен и законопроект, которым предлагается установить, что требование о компенсации морального вреда, причиненного работнику нарушением его трудовых прав, может быть заявлено одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.

Социальная поддержка граждан

Правительство также обсудит законопроект, который позволит усовершенствовать социальную защиту членов семей погибших военнослужащих. Предполагается отнести к ветеранам боевых действий в том числе лиц, погибших и не получивших при жизни удостоверение единого образца, а также предоставить членам их семей право на получение соответствующих социальных гарантий.

Кабмин рассмотрит и проект распоряжения, направленный на бесперебойное предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов.

Планируется также перераспределить субвенции, которые направляются на социальные выплаты безработным. Как поясняют в кабмине, решение необходимо для того, чтобы в полном объеме обеспечить социальную защиту граждан, признанных безработными.

Кроме того, на заседании рассмотрят документ, направленный на упрощение требований валютного законодательства РФ в целях увеличения объема экспорта товаров. Правительство обсудит и выделение регионам трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Избежание двойного налогообложения с Люксембургом

На заседание также вынесен законопроект о ратификации протокола, вносящего изменения в Соглашение между РФ и Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 года.

"Необходимость внесения изменений в соглашение вызвана изменившимися условиями экономической деятельности и продиктована экономической ситуацией как в РФ, так и в мире в целом, что, в свою очередь, вызвало необходимость концентрации финансовых ресурсов для обеспечения принимаемых правительством РФ мер по поддержке населения и экономики страны в свете угрозы распространения новой коронавирусной инфекции", - поясняют в кабмине.