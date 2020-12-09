Технически возможную газификацию Самарской области завершат до конца 2025 года

ТАСС, 9 декабря. ПАО "Газпром" завершит технически возможную сетевую газификацию населенных пунктов Самарской области в ближайшие пять лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду управлением информации компании.

"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. В результате реализации пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Самарской области", - отмечается в сообщении.

По данным управления информации, инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 3,832 млрд рублей - это в 5,5 раз больше, чем в 2016-2020 годах. Согласно документу, компания проведет техническое перевооружение девяти газораспределительных станций. Она также построит межпоселковые газопроводы и два газопровода-отвода с газораспределительными станциями.

В результате появятся возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Волжском и Сергиевском районах, городском округе Самара. Среди них резиденты развивающегося индустриального парка "Преображенка" и строящийся микрорайон "Южный город". Это создаст условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах. Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 1,7 тыс. домовладений, семи котельных и предприятий.

На 1 января 2020 года уровень газификации Самарской области составил 99,4%, в том числе 99,1% в городах и 99,5% в сельской местности.