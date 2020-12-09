МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Египет подтвердил интерес к вакцине "Спутник V", говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам онлайн-встречи главы министерства Дениса Мантурова с министром торговли и промышленности Египта Невин Гамеа.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Египетская сторона подтвердила интерес к российской вакцине "Спутник V". Достигнута договоренность активизировать практическое взаимодействие как с точки зрения поставок вакцины, так и возможной локализации ее производства в Египте", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили основные вопросы торгово-экономического взаимодействия, включая создание в районе Суэцкого канала российской промышленной зоны и подготовку соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили более чем от 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах.