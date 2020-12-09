Глава МИД Венгрии объявил о победе в споре об условиях выделения средств из бюджета ЕС

ВЕНА, 9 декабря. /ТАСС/. Венгрия одержала победу в споре с Евросоюзом по вопросу отказа от привязки распределения бюджета сообщества к политическим условиям. Об этом со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто сообщило в среду агентство Reuters.

"Мы только что получили известие о том, что доступ к фондам ЕС для Венгрии не может быть привязан к политическим или идеологическим условиям, - сказал министр. - Мы можем объявить о победе. Мы добились успеха путем борьбы".

Будапешт и Варшава ранее протестовали против учета соблюдения странами сообщества принципа верховенства права при распределении денег из бюджета ЕС.

В среду президент Польши Анджей Дуда сообщил о достижении предварительной договоренности о семилетнем бюджетном плане Евросоюза. Он также выразил надежду, что положения этого соглашения будут приняты остальными государствами-членами.