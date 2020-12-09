Хакеры получили доступ к данным о вакцине Pfizer и BioNTech

ТАСС, 9 декабря. Неизвестные хакеры, совершившие кибератаку на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA, агентство ЕС), получили доступ к некоторым данным о вакцине германской и американской компаний BioNTech и Pfizer. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе BioNTech.

"Сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам проинформировало нас, что оно подверглось кибератаке и что был незаконно получен доступ к некоторым документам, касающимся данных по регистрации вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19 [компаний] Pfizer и BioNTech, которые хранились на сервере EMA", - указано в заявлении.

При этом отмечается, что компьютерные системы германской и американской компаний никаким образом затронуты не были. Как отдельно указала BioNTech, у нее нет информации о том, что могла произойти утечка данных о каких-либо участниках исследований.

"EMA заверила нас, что кибератака не повлияет на время рассмотрения заявки", - говорится также в сообщении.

В среду EMA сообщило, что подверглось хакерской атаке, в связи с чем было начато расследование. Более подробной информации агентство пока не предоставило.

В начале декабря агентство сообщило, что начало оценку с целью выдачи разрешения на использование на европейском рынке двух вакцин от коронавируса: разработок BioNTech и Pfizer, а также американской Moderna. Заключение по первой может быть выдано к 29 декабря, по второй - к 12 января. Также организация проводит экспертизу еще двух вакцин, одна из которых разработана компанией Janssen-Cilag, фармподразделением международной компании Johnson & Johnson, а вторая - Оксфордским университетом и британско-шведской AstraZeneca.