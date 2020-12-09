Власти США обвинили Facebook в нарушении антимонопольного законодательства

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США, а также власти почти всех штатов обвинили компанию Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, в систематическом нарушении антимонопольного законодательства страны. Об этом говорится в заявлениях на сайте комиссии, а также генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Претензии к Facebook касаются приобретения компанией соцсети Instagram и приложения WhatsApp.

К Facebook поданы два иска. Один - ФТК, а другой - группой в составе более чем 40 штатов. В заявлении ФТК утверждается, что Facebook "незаконным путем сохраняет монополию в сфере соцсетей посредством осуществлявшихся на протяжении многих лет действий, направленных против конкуренции".

Комиссия отмечает, что обвинения выдвинуты по итогам "продолжительного расследования в сотрудничестве с коалицией генпрокуроров 46 штатов, округа Колумбия и Гуама". Представители ФТК полагают, что компания стремилась "нейтрализовать угрозы своей монополии". Истцы считают, что с этой целью Facebook, в частности, приобрела соцсети Instagram, а также приложение WhatsApp.

ФТК добивается "отчуждения активов" Facebook, которые компания якобы получила в нарушение антимонопольного законодательства.

"В течение почти 10 лет Facebook пользовалась своим ведущим положением и статусом монополиста, чтобы сокрушить меньших соперников в конкурентной борьбе, все это было сделано за счет пользователей", - подчеркнула Джеймс. Она пояснила, что иск к Facebook призван защитить интересы "миллионов потребителей" и малого бизнеса, которым якобы был нанесен ущерб из-за действий компании.

В июле прошлого года стало известно о том, что американские власти начинают масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.