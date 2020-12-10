В СП считают, что режиму самозанятых нужны новые стимулы для привлечения плательщиков

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Налоговый режим самозанятых необходимо совершенствовать, нужны дополнительные стимулы для привлечения потенциальных плательщиков. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты РФ.

"Налог на профессиональный доход (НПД) может подойти для легализации широкого круга самозанятых граждан. Однако этот новый налоговый режим еще надо совершенствовать, в том числе продумать дополнительные стимулы для привлечения потенциальных плательщиков и исключить риски его неправомерного использования. К такому выводу пришла Счетная палата, проанализировав результаты экспериментального внедрения НПД в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на конец 2019 года общее количество плательщиков НПД в четырех проверенных субъектах составило 391,84 тыс. человек, из них 90% - физические лица и 10% - индивидуальные предприниматели.

По словам аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина, почти 40% самозанятых не заявляли о своих доходах до перехода на НПД. "Надо отметить, что 38% самозанятых до перехода на НПД о своих доходах не заявляли и никаких налогов не уплачивали. По итогам 2019 гола 70% плательщиков, впервые заявивших свои доходы, уплатили НПД в сумме 420,2 млн руб. Это, наверное, и есть чистый эффект от легализации", - приводятся в сообщении слова аудитора.

Счетная палата рекомендует правительству установить промежуточные этапы проведения эксперимента, взяв за ориентир трехлетний срок с начала его внедрения на всей территории России. Кроме того, в ведомстве отмечают, что нужно сделать новый налоговый режим более привлекательным для самозанятых. "Среди таких стимулирующих мер можно выделить урегулирование статуса самозанятых в экономических отношениях с другими субъектами, предоставляя им равные возможности, например, в получении кредита, доступе к мерам поддержки и так далее", - подчеркивает Батуркин.

Также в Счетной палате отметили необходимость введения специального коэффициента-дефлятора при определения верхнего предела суммы доходов для плательщиков НПД, что позволит, с одной стороны, учитывать инфляционные процессы при применении режима НПД, а с другой - сделает указанный режим привлекательным для большого круга лиц.

Бюджетный эффект режима НПД

По данным Счетной палаты, общая сумма дохода, заявленного в 2019 году самозанятыми в проверенных регионах, составила 44 млрд рублей, а объем уплаченного по нему НПД - 1,11 млрд рублей. При этом по сравнению с 2018 годом отмечено снижение заявленного дохода у индивидуальных предпринимателей, перешедших на НПД с упрощенной системы налогообложения (на 19%) и снижение в ряде регионов уплаченного налога у ИП, ранее применявших ЕНВД и патент - в 7 раз. Кроме того, переход на новый налоговый режим также отразился на доходах внебюджетных фондов. "Здесь отмечается разнонаправленная динамика. Если по ПФР и ФСС мы видим выпадающие доходы внебюджетных фондов в общей сумме примерно на 1 млрд 900 млн рублей за счет как раз перехода индивидуальных предпринимателей на НПД, то по ФОМС, напротив, отмечен прирост в 1 млрд рублей с небольшим, но это приведенные показатели", - приводятся в сообщении слова Батуркина.

Риски режима НПД

В Счетной палате напомнили, что в 2020 году география эксперимента постепенно охватила всю страну, а к ноябрю численность плательщиков достигла 1,287 млн человек. При этом Счетная палата отмечает, что новация не привела к массовому переходу ИП с иных специальных налоговых режимов. В то же время есть риски злоупотребления новым режимом, учитывая выгодную ставку налогообложения (4% - на доходы физлиц и 6% - на доходы юрлиц или ИП). "Так как режим по своей сути является более благоприятным, конечно, существует риск злоупотреблений. Например, перевод работников на режим НПД с использованием вновь зарегистрированных организаций в целях минимизации сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет", - отметил Батуркин.