На туристическом форуме в Крыму обсудят новый нацпроект и развитие курортных территорий

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Эксперты обсудят перспективы развития курортных территорий малых городов и особенности нового туристического нацпроекта на форуме "Открытый Крым", стартующем в четверг в Алуште. Он соберет представителей европейских и латиноамериканских стран и почти 60 регионов России, следует из программы форума.

Форум планировался весной этого года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Он впервые организован в смешанном формате, когда большинство участников будут присутствовать онлайн. В дискуссионных панелях, семинарах и круглых столах примут участие представители гостиничного бизнеса, туроператоров и экскурсионных бюро, а также эксперты отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев, Татарстана и Абхазии. Также будут представлены Владивосток, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж, Волгоград и Кострома.

В пресс-службе Минтуризма Крыма сообщили, что на форуме планируют обсудить запуск на полуострове пилотного проекта по развитию курортных территорий малых городов. "У нас есть проект под рабочим названием "Акселератор малых городов Крыма". Я надеюсь, что в следующем году мы его воплотим на примере нескольких населенных пунктов. И в скорой перспективе сможем показать результат", - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, его слова приводит пресс-служба.

Дружелюбные города

Как отмечает руководитель центра городских компетенций агентства стратегических инициатив (АСИ) Татьяна Журавлева, создание комфортной, безопасной и дружелюбной среды - необходимое условие развития любого города. По ее словам, это не только улучшит качество жизни населения, но и будет максимально способствовать привлечению туристов, поскольку в уютные и удобные города с развитой инфраструктурой люди всегда хотят возвращаться.

"Моя тема называется "Новые правила предоставления гостиничных услуг в РФ". Для отельеров это очень важный момент, потому что совершенных нормативно-правовых актов почти не бывает, всегда что-то не учтено или не принято правительством, но в данном случае - улучшенные правила, они есть, их ждали все, они будут действовать с 1 января 2021 года. Но там нужны пояснения - и я их как раз предоставлю по некоторым пунктам. Я бы также рассказал о других нормативно-правовых актах, в частности, это положение о классификации", - приводит пресс-служба слова директора Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина.

Речь на форуме также пойдет и о реализации проектов в сфере туризма в рамках государственно-частного партнерства. "ГЧП-проекты должны являться частью комплексных проектов, направленных на развитие качественных туристических продуктов территорий, и применяться в тех случаях, когда инвестору нужны дополнительные гарантии со стороны государства или прямая финансовая поддержка. Важно, чтобы и публичная и частная стороны понимали специфику данного инструмента и умели его применять при необходимости", - считает исполнительный директор национального центра ГЧП Максим Ткаченко, его также цитирует пресс-служба.

Руководитель отдела продаж и маркетинга город-отеля "Бархатные сезоны" Инна Рындина поделилась, что в своей презентации расскажет об успешном опыте инвестирования в эмоции. "Вне зависимости от того, насколько сильно подвержен изменениям туристический рынок - самые эффективные инвестиции - это инвестиции в эмоции гостей. Монетизация любой инфраструктуры начинается только тогда, когда гость становится лояльным курорту и уезжает с желанием вернуться вновь. Тактика и стратегия любого руководителя, а как следствие, и все инвестиции должны быть нацелены не на выполнение бюджета в разрезе месяца, а на дельту заполнения курорта не менее чем на 5 лет вперед", - сказала Рындина.

Форум ранее проводился дважды в год и собирал более 5 тыс. федеральных и региональных экспертов и представителей власти. IX Туристский форум "Открытый Крым" проходил в Симферополе 29 и 30 октября 2019 года, представители отрасли подвели итоги высокого курортного сезона на юге России. Весной на X форуме "Открытый Крым" предполагалось обсудить логистику сезона 2020 года.