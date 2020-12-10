Палата представителей США продлила финансирование правительства до 18 декабря

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 18 декабря. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа. Документ поддержали 343 конгрессмена, 67 высказались против.

В ближайшее время аналогичную инициативу должен одобрить Сенат Конгресса, после чего документ поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекает 11 декабря.

В начале декабря министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская администрация считает приоритетной работу над проектом бюджета на нынешний финансовый год (начался в стране 1 октября), а не разработку очередной резолюции о временном финансировании работы правительства. В Конгрессе продолжаются консультации о принятии полноценного бюджета на 2021 финансовый год. Законодатели уверены, что до 18 декабря они смогут достичь договоренности и утвердить документ. Кроме того, планируется включить в итоговый проект бюджета пакет экстренных мер стимулирования роста американской экономики, из-за которого демократы и республиканцы спорят уже несколько месяцев.

1 октября Трамп утвердил резолюцию, продлевающую до 11 декабря финансирование правительства. Документ был одобрен обеими палатами законодательного органа. Если бы инициатива не была утверждена, стране грозила новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.

Контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, в котором большинство имеют республиканцы, продолжают спорить по поводу размера следующего пакета стимулирующих мер. По мнению демократов, он должен превысить $2 трлн, а республиканцы настаивают на $500 млрд. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше 6 трлн долларов с учетом шагов, сделанных ФРС.