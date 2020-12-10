Индексы в Нью-Йорке упали из-за споров о размере пакета мер стимулирования экономики США

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже незначительно снизились к закрытию сессии в среду.

Согласно данным на сайте торговой площадки, к окончанию торгов промышленный индекс Dow Jones понизился на 105,07 пункта (-0,35%) и остановился на уровне 30 068,81. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 29,43 пункта (-0,79%), достигнув отметки 3 672,82. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 243,82 пункта (-1,94%), до уровня 12 338,95.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии поднялась на 0,01%, до $45,61 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото, напротив, снизилась на 1,72%, до $1 842,60 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, инвесторы по-прежнему возлагают надежды на то, что в Конгрессе удастся согласовать новый компромиссный пакет мер по стимулированию американской экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Ключевое значение для фондового рынка, однако, имеет объем этого пакета. Во вторник с подачи агентства деловых новостей Bloomberg трейдеры исходили из $900 млрд. В итоге Министерство финансов США предложило Конгрессу выделить $916 млрд на эти цели.

Контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, в котором большинство имеют республиканцы, продолжают спорить по поводу размера следующего пакета стимулирующих мер. По мнению демократов, он должен превысить $2 трлн, а республиканцы настаивают на $500 млрд.

По оценке газеты, инвесторы не менее внимательно следят за ограничениями предпринимательской активности, вводимыми в различных американских штатах ввиду роста числа случаев заражения коронавирусом.