Минтруд предлагает разрешить ведущим подсобное хозяйство переобучаться по соцконтракту

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает разрешить ведущим подсобное хозяйство заключать социальный контракт на переобучение. Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к проекту, предлагается пересмотреть подход к прохождению обучения гражданами.

"На текущий момент прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования - это самостоятельное мероприятие оказания государственной социальной помощи (ГСП) на основании соцконтракта. <...> Предлагается предоставить возможность гражданам проходить обучение при реализации других мероприятий соцконтракта, что позволит создать синергетический эффект, и, как следствие, с большей вероятностью позволит гражданам реализовать свой трудовой потенциал и выйти из трудной жизненной ситуации", - говорится в документе.

В Минтруде ТАСС пояснили, что в настоящее время прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профобразования - это отдельное направление соцконтракта. Минтруд предлагает включить возможность обучения в направления соцконтракта по ведению личного подсобного хозяйства, поиску работы и по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности.

Для контроля эффективности мероприятий, отметили в министерстве, в рамках развития личного подсобного хозяйства предлагается сделать обязательным условием регистрацию гражданина в качестве самозанятого. Кроме того, рекомендовано подключить к предоставлению социального контракта, помимо органов социальной защиты, другие ведомства и службы. Органы социальной защиты будут информировать граждан о возможностях социального контракта: какие меры поддержки положены и как они могут ими воспользоваться.

О социальных контрактах

В настоящее время в РФ заключено порядка 92,7 тыс. социальных контрактов. В пилотных регионах самыми востребованными направлениями стали: преодоление сложной жизненной ситуации - 44,5 тыс. семей (48%) и помощь в поиске работы - 35,2 тыс. семей (38%).

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. В 2020 году на реализацию социального контракта в рамках пилотного проекта в 21 регионе было выделено 7 млрд рублей. С 2021 года механизм социального контракта получит федеральное софинансирование во всех регионах. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 26,3 млрд рублей.