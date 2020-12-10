Опрос: более половины российских предпринимателей сумели избежать убытков в пандемию

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Около 65% представителей малого и среднего бизнеса в России смогли избежать убытков во втором квартале этого года, когда был объявлен локдаун из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные проведенного банком "Открытие" опроса среди предпринимателей (результаты имеются в распоряжении ТАСС).

При этом результаты исследования показывают, что ситуация на рынке все еще нестабильна и говорить об общем воодушевлении преждевременно, заявили в банке. Так, 23% опрошенных компаний испытывают трудности, среди которых сокращение заказов, долги, в целом борьба за выживание бизнеса. Еще 19% описывают состояние бизнеса как стабильное, а 7% заявили о росте прибыли. При этом более 60% компаний сократили обороты во время пандемии, однако 40% предпринимателей ожидают их рост к концу года.

Вместе с тем больше половины компаний (65%) избежали убытков во втором квартале этого года либо закрыли период с прибылью.

Также, согласно опросу, среди предпринимателей снижается уровень неопределенности. Так, уменьшилась доля компаний, которые не могут прогнозировать свои перспективы на ближайшие полгода (с 39% до 31%), и повысилась доля тех, кто собирается развивать и расширять бизнес (с 18% до 24%).

В опросе участвовали индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год и с численностью персонала до 250 человек. География исследования - города с населением от 100 тыс. человек и более.