Эксперты: темпы роста кредитного портфеля МФО по итогам 2020 года могут замедлиться вдвое

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совокупный кредитный портфель российских микрофинансовых организаций (МФО) по итогам 2020 года может вырасти на 10-15% относительно прошлого года и достигнуть около 243,8 млрд рублей. При этом в 2019 году портфель вырос на 29%, говорится в рэнкинге МФО, подготовленном "Национальным рейтинговым агентством" (НРА) и "Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка" (НАУМИР).

"Агентство ожидает роста сегмента в 2020 году на 10-15%, что кратно меньше относительно динамики 2019 года", - отмечают аналитики.

Их прогноз аналитиков основывается на комбинации двух тенденций - спроса на продукты МФО со стороны той части граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц, для которых банковские каналы кредитования закрыты.

По данным анкетирования, проведенного в рамках рэнкинга, прирост объема портфелей микрозаймов опрошенных компаний по итогам III квартала составил около 2,8% (против снижения на 3% во II квартале). Средняя сумма микрозайма у компаний - участников анкетирования составила около 8,2 тыс. рублей по итогам III квартала, что говорит о восстановлении данного показателя до уровня прошлого года.

В III квартале просроченная задолженность продолжила расти. Среди участников рэнкинга доля просроченных более чем на 30 дней займов достигла рекордного за год уровня - около 41,4%. Рост доли просроченных долгов (на всем периоде составления рэнкинга с 2018 года) подтверждает тезис НРА о том, что компаниям сегмента необходимо продолжить ужесточение собственных процедур андеррайтинга и оценки рисков.