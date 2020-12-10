"Ъ": Минтранс проработает создание оператора инфраструктуры внутренних водных путей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Минтрансу России проработать идею целесообразности создания единого оператора инфраструктуры внутренних водных путей. Об этом сообщает в четверг "Коммерсантъ".

Идея создания оператора обсуждается в рамках будущего профильного нацпроекта. К 30 июня 2021 года Минтранс должен представить в кабмин концепцию нацпроекта, а к 15 января - подходы к этой концепции, информирует газета со ссылкой на протокол совещания у Андрея Белоусова от 30 ноября.

К 1 марта министерству поручено провести оценку перспективных грузовых и пассажирских потоков на внутреннем водном транспорте по макрорегионам, учитывая планы грузоотправителей и варианты взаимоувязанного развития водного, автомобильного и железнодорожного транспорта, сообщает "Коммерсантъ". Кроме того, планируется проанализировать узкие места и оценить конкурентоспособность водного транспорта, а также обозначить требования к целевой модели до 2035 года.

К 30 апреля Минтранс должен определить опорную сеть объектов и дать предложения по ее развитию, также обозначены ключевые проекты с финансово-экономическим обоснованием и предельными объемами финансирования "с учетом возможности обеспечения возвратности государственных инвестиций", отмечает газета.

Как сообщили изданию источники в отрасли, создание единого оператора инфраструктуры на внутренних водных путях связано с вопросом введения платы. По их данным, это давно обсуждается, но Росморречфлот был против такого органа.