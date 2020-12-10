General Electric оштрафована на $200 млн за утаивание реальной финансовой отчетности

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Американская компания General Electric (GE) выплатит штраф в размере $200 млн за утаивание от инвесторов важной информации о своей финансовой деятельности. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

"Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила о согласии General Electric заплатить 200 млн штрафа в целях урегулирования претензий в связи с нераскрытием данных о ее производстве газотурбинных установок и страховом бизнесе. В 2017 и 2018 годах котировки акций GE рухнули почти на 75%, после того как общественность узнала о трудностях, с которыми столкнулись эти направления бизнеса компании", - отмечается в тексте.

Как уточнила комиссия, GE скрыла от своих потенциальных акционеров, что часть заявленной ею в 2016 и 2017 годах прибыли на самом деле стала результатом корректировки в сторону понижения прогнозов эксплуатационных расходов. Компания также была уличена в утаивании от инвесторов способов искусственного завышения доходов наличными и других уловок, которые были призваны произвести более благоприятное впечатление о ее деятельности.

Договоренность, достигнутая с финансовым регулятором США, позволяет GE не признавать и не отрицать совершение предосудительных действий. После выплаты штрафа компания обязана в течение календарного года отчитываться перед комиссией о совершенствовании системы финансовой отчетности.