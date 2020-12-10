НКР: предложенная ЦБ система гарантий по страхованию жизни добавит доверия страховщикам

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Предложенная ЦБ система гарантирования на рынке страхования жизни добавит доверия страховщикам, говорится в аналитическом комментарии агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).

В агентстве напомнили, что сейчас предлагаемые на рынке страхования жизни накопительные или инвестиционные продукты состоят из двух частей: инвестиционной и сберегательной. По обеим из них потребитель полностью несет кредитный риск в случае банкротства страховщика. При этом инвестиционная часть может не принести дохода в конце срока страхования еще и в силу рыночных факторов, таких как падение индексов. ЦБ 7 декабря опубликовал материал, где предложил систему защиты интересов страхователя. Такие гарантии от государства фактически уравняют страховые продукты и банковские депозиты, отмечают в агентстве.

"Предложенная Банком России система гарантирования на рынке страхования жизни, по мнению НКР, добавит доверия страховщикам и уверенности страхователям, особенно при заключении долгосрочных договоров", - отмечают аналитики.

При этом инициатива не затронет инвестиционный доход, если он предусмотрен договором страхования жизни.