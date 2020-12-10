Первое воздушное такси может появиться в Сингапуре в течение трех лет

СИНГАПУР, 10 декабря. /ТАСС/. Германская компания Volocopter объявила о планах запустить в Сингапуре в ближайшие три года первое воздушное такси, которое способно перевозить двух пассажиров. Об этом пишет в четверг газета The Business Times.

По информации издания, европейский производитель сверхлегкого вертолета в сотрудничестве с Управлением гражданской авиации республики и Советом по экономическому развитию приступил к открытию крупного представительства. В частности, планируется нанять около 50 пилотов, а также инженеров, других технических специалистов.

Согласно планам компании, на первом этапе маршрут будет проложен в южной части города-государства, в том числе около курортного острова Сентоса и частично рядом с деловым кварталом Марина бэй.

Этот летательный аппарат внешне напоминает вертолет, но работает полностью на электрической энергии и перемещается в пространстве благодаря 18 винтам, при этом почти беззвучен. Его грузоподъемность составляет 450 кг, дальность полета - до 30 км. Главным же отличием является запрограммированное автопилотирование, поэтому в будущем воздушное такси будет обходиться без пилота. Предполагается, что клиенты при помощи специального приложения в смартфоне будут указывать пункт назначения и этой информации будет достаточно для систем воздушного такси.