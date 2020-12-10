Facebook назвала иски властей США "пересмотром истории"

ТАСС, 10 декабря. Компания Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, в среду отреагировала на иски со стороны Федеральной торговой комиссии (ФТК) США и со стороны генпрокуроров 46 штатов по делу о нарушении антимонопольного законодательства, назвав их "пересмотром истории". Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Согласно заявлению, целью исков стали два приобретения корпорации: соцсеть Instagram и приложение WhatsApp. В пресс-релизе отмечается, что обе сделки были оценены соответствующими антимонопольными регуляторами. Члены ФТК тщательно проанализировали сделку о покупке Instagram и единогласно одобрили ее. Европейская комиссия оценила сделку о приобретении WhatsApp и не обнаружила никаких рисков для конкуренции на любом рынке.

"Правильно, что регуляторы допустили эти сделки, поскольку они не несли угрозы конкуренции. Сегодня, годы спустя, кажется, не обращая внимания на установившиеся правовые нормы или последствия для инноваций и инвестиций, агентство (ФТК - прим. ТАСС) заявляет, что совершило ошибку и хочет все изменить. Помимо того, что это пересмотр истории, это просто неправильная работа антимонопольного законодательства", - говорится в заявлении.

Кроме того, в компании отмечают, что в исках применяется недальновидный и ошибочный подход к конкуренции. "Утверждается, что если компания не похожа на Facebook, то она не может конкурировать с Facebook. Правда тем не менее заключается в том, что людям доступно больше вариантов, чем когда-либо ранее, и мы постоянно боремся с другими приложениями за их время и внимание <...>. Люди по всему миру выбирают наши продукты не потому, что вынуждены, а потому, что мы делаем их жизнь лучше", - добавили в компании.

По оценке Facebook, иски могут породить сомнения и неуверенность в процессе рассмотрения слияний [компаний] правительством США и в том, могут ли предприятия на самом деле полагаться на итоги правовой процедуры.

ФТК отмечает, что обвинения против Facebook выдвинуты по итогам "продолжительного расследования в сотрудничестве с коалицией генпрокуроров 46 штатов, округа Колумбия и Гуама". Представители комиссии полагают, что компания стремилась "нейтрализовать угрозы своей монополии". Истцы считают, что с этой целью корпорация, в частности, приобрела соцсети Instagram, а также приложение WhatsApp. ФТК добивается "отчуждения активов" Facebook, которые компания якобы получила в нарушение антимонопольного законодательства.