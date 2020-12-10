Сингапур и Британия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

СИНГАПУР, 10 декабря. /ТАСС/. Сингапур и Великобритания заключили в четверг соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) и условились завершить в ближайшее время диалог по вопросу о защите взаимных инвестиций. Об этом говорится в заявлении министерства торговли и промышленности республики.

"Данное соглашение обеспечивает преемственность и стабильность для ведения бизнеса в двух государствах, а также является убедительным сигналом политики Великобритании, направленной на более глубокое взаимодействие с регионом", - сказал после церемонии подписания глава ведомства Чань Чунь Син. "Установление ЗСТ направлено также на укрепление и углубление отношений между нашими странами", - добавил он.

Документ сохраняет прежние преимущества, которые были прописаны в аналогичном соглашении между Сингапуром и Евросоюзом. В частности, речь идет об отмене тарифов на определенные категории товаров, расширении доступа к соответствующим рынкам услуг и государственных закупок, снижении нетарифных барьеров в сферах электроники, автомобильной промышленности, фармацевтики и производства медицинских изделий, а также в области возобновляемой энергии.

Кроме того, стороны условились завершить в течение двух лет переговоры по соглашению о защите взаимных инвестиций, а в будущем году начать консультации по масштабному соглашению о сотрудничестве в цифровой экономике.