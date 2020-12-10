Минэнерго прогнозирует снижение добычи нефти по итогам 2020 года до 514 млн тонн

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает снижения добычи нефти по итогам 2020 года примерно на 8% - до 514 млн тонн. Об этом заявил в четверг глава министерства Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24".

"По нефти снижение [добычи от уровня] прошлого года примерно на 8% - до 514 млн тонн, по газу - около 700 млрд куб. м, от 4% до 6% снижение. По углю - 401 млн [тонн], снижение - около 9%", - сказал он.

Кроме того, министр энергетики спрогнозировал снижение потребления электроэнергии. "Сразу скажу по потреблению электроэнергии: снижение будет <...> в целом по России где-то [на] 2,7%", - добавил он.

Прежний министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что добыча нефти в 2020 году снизится на 10% - до 507 млн тонн при изначальном плане на уровне 558-560 млн тонн. При этом Россия в 2020 году планирует экспортировать 225 млн тонн нефти, что на 16,4% меньше уровня 2019 года на фоне ограничений в ОПЕК+.

Новак сообщал, что в 2021-2023 годах в зависимости от ситуации со спросом планируется добыча от 518 млн до 560 млн тонн нефти. По его словам, экспорт нефти в этом году составит 225 млн тонн, что на 16,4% меньше уровня 2019 года. А в 2021-2023 годах планируется выйти на 231-266 млн тонн, то есть на докризисный уровень.